Gündem Haberleri

İstanbul’da yüksek dozlu ilaçlama iddiası: 1'i bebek 7 kişi zehirlendi

Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 20:34

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan yüksek dozlu ilaçlama nedeniyle 1'i bebek 7 kişi zehirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 7 kişi etkilendi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER’DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

