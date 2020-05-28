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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

İstanbul’da yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

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İstanbul’da yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
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İstanbul’da kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul’da Kartal’dan Sancaktepe istikametine doğru bağlantı yolunda kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AH 315 plakalı kamyonet kasasındaki fazla yük nedeniyle trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kamyonetin kasasındaki karton ve torbaların aşırı yükle seyretmesi olası kazaya sebebiyet verirken, bir süre yoluna devam eden kamyonet daha sonra gözden kayboldu.
Öte yandan kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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