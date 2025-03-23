İstanbul'da yolsuzluk ve terör soruşturması: Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tutuklandı

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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 44 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.

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44 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmalar kapsamında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KENT UZLAŞISI' SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

'İDDİALARI REDDEDİYORUM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini, 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracaklarını ve bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.

'RENCİDE EDİCİDİR'

Mahir Polat'ın hakimlik kararında yer alan ifadesinde, Azat Barış ile 4-5 sene önce karşılaştığını, ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını söylediği öğrenildi. Din tarihi çalıştığını belirten Polat "Azat Barış'ın Ezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Bu maksatla görüşmüş olabilirim. Ağır sağlık sorunlarım var. Hayatımı tarih ve kültür araştırmalarına, milli değerlerimizin ortaya çıkması için çalışmalar yaptım. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir." dedi.

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'DİAYDER İLE BAĞLANTIM YOKTUR'

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hakimlik ifadesinde, terörle bir herhangi bir irtibatı olmadığını, olmayacağını ve teröre destek vermeyeceğini söylediği öğrenildi. Belediye Başkanı olarak sorumlulukları çerçevesinde görevini yaptığını ve partisinin gündeminde 'Kent Uzlaşısı'nın olmadığını ifade eden Şahan, "Azat Barış ile 2019 yılında DEM'in Genel Başkan Yardımcısı olduğu zamanlarda İBB ile yapmış olduğu kurumsal görüşmeler sırasında tanıştım. DİAYDER Derneği ile herhangibir bağlantım ya da ilgim yoktur." dedi.

MAHKEME ADLİ KONTROL KARARININ YETERSİZ KALACAĞINA HÜKMETTİ

Mahkeme, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Mahkeme kararında, şüphelilerin Kent Uzlaşısı adı altında yürütülen örgütsel faaliyetlerle PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı olduklarına dair HTS kayıtları, MASAK raporları, tanık beyanları ve mali analiz raporları bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin, firari örgüt yöneticisi Azad Barış ile sık sık iletişim halinde oldukları, belediye personeli aracılığıyla örgüte destek sağladıkları ve örgütün siyasal alan yapılanmasında faaliyet gösterdiklerine yönelik tespitler yer aldı. Mahkeme, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, kaçma ve saklanma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına da hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı şüpheliler hakkındaki adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz edeceği öğrenildi.

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN İSTANBUL VALİLİĞİNE BİLGİLENDİRME YAZISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.

Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

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Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.