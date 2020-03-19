İstanbul'da yollar ve duraklar boş! ‘Bu durak ilk defa böyle…’

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İstanbul'da vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaması sonucunda toplu taşıma araçları ve sokaklar da boş kaldı. Normalde sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Altunizade ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşanmadı. Metrobüsü kullanan vatandaşların eldiven ile maske takarak önlem aldığı ve dezenfekte kullandıkları görüldü.

"BU DURAK İLK DEFA BÖYLE SAKİN"

Altunizade Metrobüs Durağı girişinde yıllardır simitçilik yapan Şerafettin Çotuk, “İşler çok kötü. İlk defa bu metrobüs durağı bu kadar sakin. Normalde bu saatte çok kalabalık olması gerekiyor. Vatandaş, 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate almış. Hiç kimse yok. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Biz de önlemimizi aldık. Bekliyoruz" diye konuştu.

TOPLU TAŞIMA KULLANLAR ÖNLEMİNİ ALDI

Sabah saatlerinde genellikle yoğunluğun yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda, bugün yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular, metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Metrobüs kullanacak olan Cem Kil, “Önlemimizi aldık. Umarım bu salgın en kısa sürede biter. Maske ve eldiven taktım, toplu taşımaya bineceğim. Kullanan vatandaşların da önlemini almasını istiyorum. Normalde çok yoğun olurdu, şimdi tenha. Vatandaşlar uyarıları dikkate almışlar" diye konuştu. Toplu taşımayı mecbur kullandığını söyleyen Onur Koru ise, “Metrobüsle işe gidiyorum. Önlem almaya çalıştık. En önemlisi mecbur değilse evden çıkılmaması. Uyarıları dikkate alsınlar. Hepimiz risk altındayız" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş'ta meydanlar boş kaldı.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından İstanbullular evlerinde kalmayı tercih etti. İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.

Beşiktaş İskelesine yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı. Maske takmayarak yolculuk eden vatandaşlardan birinin vapurdan indiği sırada basın mensuplarına 'maske takın' uyarısında bulunması ise dikkat çekti.