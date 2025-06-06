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İstanbul’da yollar boşaldı, trafikten eser kalmadı

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#İstanbul#Trafik #E-5
İstanbul’da yollar boşaldı, trafikten eser kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 10:11

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde E-5 ve anayollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dronla böyle görüntülendi. 

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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanları ve çevresi hariç, E-5 ve anayollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dronla havadan da görüntülendi.

E-5 KARAYOLUNDA SAKİNLİK

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Vatandaşların tatilde olması nedeniyle bayramın ilk sabahı E-5 karayolunda sakinlik gözlendi. Kurban kesim alanları çevresi haricinde trafiğin en yoğun olduğu E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki sakinlik, dron ile havadan da görüntülendi.

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#İstanbul#Trafik#E-5

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