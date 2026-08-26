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İstanbul'da yolda yürüyen gence silahlı saldırı: Arkadaşları başında bekledi | Dehşet dolu anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Silahlı Saldırı#Bahçeşehir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 15:43

İstanbul Başakşehir'de 24 yaşındaki genç arkadaşlarıyla birlikte yolda yürüdüğü sırada yanlarına gelen otomobildeki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 00.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 arkadaşıyla sokakta yürüyen Eyüphan F. henüz kimliği belirlenemeyen ve otomobille olay yerine gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

İstanbulda yolda yürüyen gence silahlı saldırı: Arkadaşları başında bekledi | Dehşet dolu anlar kamerada

Saldırganlar, yanlarındaki silahla Eyüphan'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan 2’sinin kasık bölgesine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

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İstanbulda yolda yürüyen gence silahlı saldırı: Arkadaşları başında bekledi | Dehşet dolu anlar kamerada

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YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eyüphan F., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptığı incelemelerde 4 boş kovan tespit etti. Diğer yandan çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu öğrenilen Eyüphan F.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İstanbulda yolda yürüyen gence silahlı saldırı: Arkadaşları başında bekledi | Dehşet dolu anlar kamerada

ARKADAŞLARI BAŞINDA BEKLEDİ

Diğer yandan olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Bu sırada vücuduna kurşunların isabet ettiği Eyüphan F. yere yığılıyor. Arkadaşlarının başında beklediği Eyüphan F. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

İstanbulda yolda yürüyen gence silahlı saldırı: Arkadaşları başında bekledi | Dehşet dolu anlar kamerada

 

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#İstanbul#Silahlı Saldırı#Bahçeşehir

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