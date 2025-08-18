İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 4 can kaybı, 26 yaralı! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Haberin Devamı

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı, ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Diğer yandan olay yerindeki jandarma ekiplerinin kontrolünde kaza yapan otobüsün kaldırılması için çalışmalar başladı. Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Otobüs kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği, ardından da otoyolda savrulduğu anlar görülüyor.