×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 4 can kaybı, 26 yaralı! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kuzey Marmara Otoyolu#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 07:32

İstanbul'da virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Öte yandan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, yan yatarak sürüklendiği ve savrulduğu görüldü.

Haberin Devamı

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbulda yolcu otobüsü devrildi: 4 can kaybı, 26 yaralı Kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı, ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbulda yolcu otobüsü devrildi: 4 can kaybı, 26 yaralı Kazanın görüntüsü ortaya çıktı
OTOBÜS OLAY YERİNDEN ÇEKİLİYOR

Haberin Devamı

Diğer yandan olay yerindeki jandarma ekiplerinin kontrolünde kaza yapan otobüsün kaldırılması için çalışmalar başladı. Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İstanbulda yolcu otobüsü devrildi: 4 can kaybı, 26 yaralı Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERADA

Otobüs kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği, ardından da otoyolda savrulduğu anlar görülüyor.

İstanbulda yolcu otobüsü devrildi: 4 can kaybı, 26 yaralı Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Gözden Kaçmasınİngiltereden tatile gelen aile Aksarayda kaza geçirdi 2 ölü, 3 yaralıİngiltere'den tatile gelen aile Aksaray'da kaza geçirdi! 2 ölü, 3 yaralıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFeci kaza İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralıFeci kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kuzey Marmara Otoyolu#Yolcu Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!