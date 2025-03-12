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İstanbul'da yol verme tartışması! Kavgayı durdurmak için yalvardı

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#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:28

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçtan inerek motosiklet sürücüsüyle kavga ederken eşi, 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' diyerek ayırmaya çalıştı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Çıkan tartışmada otomobil sürücüsü araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yumruk atmaya başladı.

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, sürücünün otomobildeki eşi ise çığlık atarak kavgayı bitirmeye çalıştı. Otomobilden çıkan kadın, eşi ve motosikletlinin arasında girerek, 'Eşim hasta, ne olur yapmayın. Araçta çocuklar var' diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasını engellemeye çalışan motosikletli, otomobilin sürücü koltuğuna girmeye oturmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

İstanbulda yol verme tartışması Kavgayı durdurmak için yalvardı

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Kavga, sürücünün eşi ve çevredekilerin çabasıyla son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa#Trafik

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