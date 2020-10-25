İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi sıfır

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz’da yoğun sis etkili oldu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.