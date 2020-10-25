Mustafa BAKIRHAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
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İstanbul’da yoğun sis! Görüş mesafesi sıfır
İSTANBUL’da gece saatlerinden itibaren bir çok noktada yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz’da yoğun sis etkili oldu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
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