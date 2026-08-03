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İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

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#İstanbul#Sis#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 08:23

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

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İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken bazı vapur seferleri iptal edildi. Kentte sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin düşmesiyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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İstanbulda yoğun sis etkili oluyor: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
Buna göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Arnavutköy-Eminönü ve Çengelköy-Eminönü seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

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#İstanbul#Sis#Hava Durumu

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