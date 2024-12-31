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İstanbul'da yılbaşı tedbirleri! Valilik tek tek açıkladı

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#Yılbaşı#İstanbul#Tedbir
İstanbulda yılbaşı tedbirleri Valilik tek tek açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 08:15

İstanbul Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle kentte alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Buna göre Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy'e ağır tonajlı araçlar yarın saat 08.00'e kadar giremeyecek. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 60 bin 68 personel görev yapacak.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmesi için şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacak.

60 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 60 bin 68 personel görev yapacak.

Bu kapsamda, mobil göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecek.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GİRİŞİNE YASAK

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, yarın sabah saat 08:00’a kadar yasaklandı.

EKSİKSİZ SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİ SAĞLANACAK

İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenliği için sahada denetimler gerçekleştirilecek. Fahiş fiyat nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri görev yapacak.

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İtfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için görev başında olacak. Telefon, internet ve doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.

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#Yılbaşı#İstanbul#Tedbir

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