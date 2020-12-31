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AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 04:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu

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İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu
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İstanbul'da yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları öne sürülen aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin de olduğu çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 35 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için 14 ilçede 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı.

İstanbulda yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu

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