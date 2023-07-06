İstanbul’da yeni dönem... Kaçak göçmen avı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin kaçak göçmenlerden temizlenmesi için yeni bir uygulama başlattı. Önceki akşam Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ilk denetimi gerçekleştirdi.

BOĞAZ’DA KİMLİK KONTROL

Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu’nda denetimler yapıldı. Şüpheli görülenlerin kimlikleri kontrol edildi, üstleri arandı. İstanbul Boğazı’nda da 25 tur teknesi denetlendi. 1482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı.





354 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde 354 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler hemen sınır dışı edilmeleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Evraklarının süresinin dolduğu belirlenen 12 tekne hakkında da idari işlem yapıldı.

Haberin Devamı

HER AKŞAM TEKRARLANACAK

Emniyet yetkilileri, ilk etapta kaçak göçmenlerin yoğun olduğu değerlendirilen ilçelerde denetimlerin yapılacağını, devam eden günlerde de diğer ilçelere denetimlerin kaydırılacağını ifade ettiler. İstanbul’da kaçak göçmenler bitene kadar denetimlerin aralıksız her akşam yapılacağını belirttiler.





168 KAÇAKÇI TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 280 organizatörden 168’inin tutuklandığını, 112’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İSTANBUL’DA ‘NARGİLE’YE AÇIK HAVA YASAĞI









İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda NARGİLE içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir” ifadelerini kullandı. - Fatma AKSU / İSTANBUL