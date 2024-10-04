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İstanbul'da yeni açılan eczaneye üst üste silahlı saldırı! Polis ekipleri gidince kurşun yağdırdılar

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#İstanbul#Eczane#Silahlı Saldırı
İstanbulda yeni açılan eczaneye üst üste silahlı saldırı Polis ekipleri gidince kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 11:31

Esenyurt'ta 27 gün arayla aynı eczaneye motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Saldırı anları güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İlk saldırı; 5 Eylül Perşembe günü saat 15.15 sıralarında oldu. Motosikletli ve kasklı 2 kişi caddeden geçtiği sırada eczaneye peş peşe ateş ederek kaçtı. Akşemseddin Mahallesi'ndeki Doğan Araslı Bulvarı'ndaki eczaneye ikinci saldırı ise, 2 Ekim Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında düzenlendi.

İstanbulda yeni açılan eczaneye üst üste silahlı saldırı Polis ekipleri gidince kurşun yağdırdılar

Caddeye motosikletle gelen kasklı 2 kişiden arkada oturan şüpheli tabancasını çekerek peş peşe tetiğe bastı. Eczaneye 8 el ateş eden motosikletliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbulda yeni açılan eczaneye üst üste silahlı saldırı Polis ekipleri gidince kurşun yağdırdılar

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'TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

Yeğeninin işyerinde bulunan eczacı Aynur Sezgin, saldırının ikinci kez tekrarlandığını söyleyerek, "İlk saldırı 5 Eylül 'de oldu Saat 15.15 civarlarında olmuştu. İkinci saldırı da dün oldu. Her ikisinde de motosikletten silahlı saldırı şeklinde oldu. İsabet eden birincisinde 3 kurşundu; ikincisinde 8 kurşun isabet etti.

İstanbulda yeni açılan eczaneye üst üste silahlı saldırı Polis ekipleri gidince kurşun yağdırdılar

Tek tesellimiz can kaybı olmamasıydı. Bunun ikinci kez olması bizi çok üzdü. Yeni bir yer olmamız nedeniyle daha fazla üzüldük. Burada çalışanlar genç insanlar, burasını açan yeğenim de genç. Bu kadar genç insanın bir arada çalıştığı, iyi hizmet verilen sağlık kuruluşuna saldırı olması bizi çok fazla üzdü.

İstanbulda yeni açılan eczaneye üst üste silahlı saldırı Polis ekipleri gidince kurşun yağdırdılar

Benzer saldırılar Esenyurt'ta çok sık oluyor. Polis ekipleri yetişemiyor olsa gerek. Çünkü daha önce de polis ekipleri bekledi. Hatta dün sabah 06.00'ya kadar beklemiş. Polis ekibi ayrıldıktan 1.5 saat sonra 07.30 gibi bu silahlı saldırı motosikletli kişiler tarafından yapıldı. Avcılar'da da evet benzer saldırılar varmış" dedi. Polis ekiplerinin silahlı saldırı düzenleyen motosikletli saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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İstanbulda yeni açılan eczaneye üst üste silahlı saldırı Polis ekipleri gidince kurşun yağdırdılar

 

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#İstanbul#Eczane#Silahlı Saldırı

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