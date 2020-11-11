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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 20:42 | Son Güncelleme:

İstanbul’da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22’ncisi yapıldı

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İstanbul’da Yeditepe Huzur denetimlerinin 22’ncisi yapıldı
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İstanbul genelinde eş zamanlı olarak bu yılki Yeditepe Huzur denetimlerinin 22’incisi gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

TAKSİM’DEKİ DENETİMLER

Taksim Meydanı’nda yapılan denetimde ekipler, şüpheli görerek tek tek durdukları araçları aradı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, ’Gipsy’ adlı narkotik köpeği araçlarda uyuşturucu aradı.

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