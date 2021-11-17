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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı

#İstanbul#Yeditepe Huzur#Denetim

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 33'ncü 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

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İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 33'ncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı, Beyoğlu Taksim, Fatih Millet Caddesi'nde kurulan denetim noktalarında cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu. Araçlarda aramalar yapıldı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbulda Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

Fatih'teki denetim noktasında durdurulan Edirne plakalı takside, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan Suriyeli uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu kişi, yapılan işlemlerinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbulda Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

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#İstanbul#Yeditepe Huzur#Denetim

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