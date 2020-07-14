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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 20:46,Son Güncelleme:

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Polis helikopteri havadan destek verdi

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İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Polis helikopteri havadan destek verdi
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İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/7" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak yılın 7. Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri ise araçlarda aramalar yaptı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi. 

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