İstanbul’da Yeditepe Huzur denetimi

İstanbul'da 39 ilçede aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi 2020/27' denetimi gerçekleştirildi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken, polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi'ydi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak, didik didik aradı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. “Pars" adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Fatih Millet Caddesi'nde de yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu, sürücülere



Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.