İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asyiş uygulamasında 449 aranan şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 212 noktada 1714 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1584 personelin katılımıyla 21.00-24.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.



Denetimlerde 149 bin 377 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 449 kişi ile yoklama kaçağı 268 kişi yakalandı.



Uygulamada yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 135 fişek, 10 kilo 411 gram uyuşturucu madde, 8 bin 403 uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 885 lira ile 100 dolar ele geçirildi.



Öte yandan, 27 yabancı uyruklu sorgulanırken, bir yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.



- 95 bin 180 lira para cezası uygulandı



Uygulamada 1186 umuma açık yer denetlenirken, 24 kişiye idari işlem yapıldı, 5 bin 216 lira ceza kesildi.



Denetimlerde 24 bin 694 araç ve 1010 motosiklet kontrol edildi. 924 araç ve motosiklet ile 41 sürücüye işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi, 95 bin 180 lira para cezası uygulandı.