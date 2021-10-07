İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asyiş uygulamasında 449 aranan şüpheli yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar Çarpıcı gerçek: Vakaların yüzde 50den fazlası...Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar! Çarpıcı gerçek: Vakaların yüzde 50'den fazlası...#Bilim Kurulu
Beşiktaştan bir bomba daha Pjanic sonrası...Beşiktaş'tan bir bomba daha! Pjanic sonrası...#Beşiktaş
6-8 Ekim Olaylarının 7. yılında terör örgütlerine sert mesaj6-8 Ekim Olayları'nın 7. yılında terör örgütlerine sert mesaj#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili sıcak gelişme TBMMde kabul edildiParis İklim Anlaşması'yla ilgili sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi#Paris İklim Anlaşması
Vakalar neden azalmıyor Bakan Koca nedenleri sıraladı ve son durumu paylaştıVakalar neden azalmıyor? Bakan Koca nedenleri sıraladı ve son durumu paylaştı#Sağlık Bakanlığı
Havada panik anları Dev uçak İstanbula acil iniş yaptıHavada panik anları! Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı#Emirates Havayolları
Ahmet Nur Çebiden Ali Koça algı yanıtıAhmet Nur Çebi'den Ali Koç'a 'algı' yanıtı!#Beşiktaş
Pandemi şartları etkili oldu Dev şirketten Türkiye kararıPandemi şartları etkili oldu! Dev şirketten Türkiye kararı#IKEA
Modernanın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu Bu yıl ilk kez...Moderna'nın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu! Bu yıl ilk kez...#Moderna
90+11de golü Galatasaray yeseydi Terim...'90+11'de golü Galatasaray yeseydi Terim...'
HSKdan yeni kararname Görev yerleri değişti...HSK'dan yeni kararname! Görev yerleri değişti...#HSK
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya şokta Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...Rusya şokta! Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...#Rusya
Burak Sergen Hürriyet’e konuştu ‘Çok üzgünüm, aldatma doğru’Burak Sergen Hürriyet’e konuştu ‘Çok üzgünüm, aldatma doğru’#Burak Sergen
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asyiş uygulamasında 449 aranan şüpheli yakalandı

#İstanbul#Yeditepe Huzur#Şüpheli
İstanbulda Yeditepe Huzur asyiş uygulamasında 449 aranan şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 449 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 212 noktada 1714 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1584 personelin katılımıyla 21.00-24.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 149 bin 377 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 449 kişi ile yoklama kaçağı 268 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 135 fişek, 10 kilo 411 gram uyuşturucu madde, 8 bin 403 uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 885 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Öte yandan, 27 yabancı uyruklu sorgulanırken, bir yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

- 95 bin 180 lira para cezası uygulandı

Uygulamada 1186 umuma açık yer denetlenirken, 24 kişiye idari işlem yapıldı, 5 bin 216 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 24 bin 694 araç ve 1010 motosiklet kontrol edildi. 924 araç ve motosiklet ile 41 sürücüye işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi, 95 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Yeditepe Huzur#Şüpheli