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İstanbul'da yayaların arasına dalan otomobil kamerada

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 17:46

Üsküdar'da bir otomobilin yayaya ve park halindeki araçlara çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kandilli'de 25 Mayıs'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaya kadına ve park halindeki otomobillere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

İstanbulda yayaların arasına dalan otomobil kamerada

Kaza yapan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sokağa girişi, yaya ve otomobillere çarpması ve çevredekilerin paniği yer alıyor.

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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