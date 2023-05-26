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İstanbul’da yaşlı kadına tuzak! İlaçlı kağıtla bayılttı, 110 bin lirasını gasp etti

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#Kemerburgaz#İstanbul#Polis
İstanbul’da yaşlı kadına tuzak İlaçlı kağıtla bayılttı, 110 bin lirasını gasp etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 11:59

İstanbul Kemerburgaz’da kadın bir gaspçı, kendisine eşlik etme bahanesiyle koluna girdiği 76 yaşındaki kadına ilaçlı bir kağıt verip sersemlettikten sonra kafasına vurarak 110 bin lira değerinde ziynet eşyalarını gasp etti. Kaçan gaspçı ve suç ortağı yaklaşık 3 ay sonra TEM Otoyolu’nda Gasp Büro Amirliği polisleri tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı.

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Eyüpsultan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan olayda alışveriş yapmak için evinden çıkan 76 yaşındaki Hatun K.’nın yanına 30’lu yaşlarda bir kadın gelerek sohbet etmeye başladı. Yürürken ona eşlik eden kadın, sokak üzerinde geldiklerinde yaşlı kadını dinlemek için set tarzı bir yerde oturttu.

YAŞLI KADINI İLAÇLI KAĞITLA BAYILTARAK GASP ETTİ

O esnada kadın, hastasının bulunduğunu söyleyerek yaşlı kadına kendisine okuması için bir kağıt ve yüzük verdi. Yaşlı kadın kağıdı yüzüne yakınlaştırdığında sersemledi. Ardından harekete geçen kadın, eliyle yaşlı kadının kafasına vurarak bileğine takılı biri 27 gram diğeri 30 gram olan bileziği, boynundaki altın zincire takılı vaziyette bulunan 2 yarım altını ve beşi bir yerde altınlarını çekip çaldıktan sonra koşarak kaçtı. Yaşlı kadın ile gaspçı kadının birlikte yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

 

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YAKLAŞIK 110 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDI

Olayın ardından yaşlı kadının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Kadının ifadesine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı kadını gasp eden şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 7 adet kaydı bulunan Deniz K. (29) olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın olay yerine birlikte geldiği ve araçta onu bekleyen iki şahıs daha olduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda şahıslardan birinin emniyette 25 adet suç kaydı bulunan Nesip K. (30) ile 12 suç kaydı bulunan Mert Ada B. (22) olduğu ortaya çıkartıldı.

 

GASP BÜRO POLİSİNDEN OTOYOLDA OPERASYON

Devam eden çalışmalarda Deniz K.’nın fotoğrafını yaşlı kadına gösteren polis, teşhis etmesinin ardından çalışmaları derinleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde Nesip K. geçtiğimiz 5 Mayıs tarihinde yapılan huzur uygulamasında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Öte yandan Gasp Büro Amirliği polislerinin takip ettiği olayla ilgili yapılan çalışmalarda Deniz K. ve Mert Ada B. ise geçtiğimiz Pazartesi günü TEM Otoyolu Esenler çıkışında operasyonla yakalandı. Şahısların yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

 

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GASPÇI KADIN TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan iki şahıs ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Deniz K. “yağma(gasp)” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mert Ada B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Kemerburgaz#İstanbul#Polis

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