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İstanbul'da yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

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#İstanbul#Cinayet#Esenyurt
İstanbulda yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 16:11

Esenyurt'ta Mustafa Ergene(79) çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardığı Egemen T.'nin(16) yumruklu saldırısına uğradı. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Ergene, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Egemen T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay 7 Aralık Cumartesi günü Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte yürüyüş yapan Mustafa Ergene, o sırada çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Egemen T.'yi uyardı.

İstanbulda yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

Burada yaşanan tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir gün sonra Mustafa Ergene'nin tek başına yürüyüş yaptığını gören Egemen T., yaşlı adama saldırdı. Yumrukla darbedilen Mustafa Ergene, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbulda yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

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Yoğun bakımda 3 gün kalan Mustafa Ergene, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

İstanbulda yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

İstanbulda yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

İstanbulda yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

İstanbulda yaşandı: Yaşlı adam, uyardığı çocuk tarafından dövülerek öldürüldü

 

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#İstanbul#Cinayet#Esenyurt

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