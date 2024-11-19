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İstanbul'da yaşandı: Sipariş getiren kuryenin yaptığı 'pes' dedirtti! O anlar kamerada

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#Kurye#Beyoğlu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:03

Beyoğlu’nda bir binaya getirdiği yemek siparişini teslim eden kurye, çıktığı üst kattaki dairenin önünden bir çift ayakkabı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.20 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir binanın zemin katında oturan Nurcan K. yemek siparişi verdi.

İstanbulda yaşandı: Sipariş getiren kuryenin yaptığı pes dedirtti O anlar kamerada

Bir süre sonra binaya giren kurye, yemeği zemin katın kapısına bıraktıktan sonra Nurcan K.’ya telefonla bilgi verdi. Ardından dışarıya çıkmayan kurye, binanın üst katlarında dolaşmaya başladı.

İstanbulda yaşandı: Sipariş getiren kuryenin yaptığı pes dedirtti O anlar kamerada

SİPARİŞİ TESLİM EDİP AYAKKABIYI ÇALDI

O sırada bir dairenin önündeki ayakkabıları inceleyen kurye, bir üst kata daha çıkıp geri döndükten sonra bir çift ayakkabı çaldı. Kurye, daha sonra binadan ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ayakkabı sahibinin emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

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İstanbulda yaşandı: Sipariş getiren kuryenin yaptığı pes dedirtti O anlar kamerada

 

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#Kurye#Beyoğlu#İstanbul

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