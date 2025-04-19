İstanbul'da yaşandı: Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı! 'Mahalleye gel'

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Olay, dün saat 13.45 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz teknikeri Ali Emre Mamati, arkadaşı Emirhan Sırmacıoğlu ile 34 JV 4030 plakalı otomobille seyretmeye başladı.

O sırada otomobilin yanına 34 GYK 121 plakalı motosikletle yaklaşan bir kişi, 'hadi hızlı olun, niye hızlı gitmiyorsun, mahalleye gelin' sözleriyle küfretmeye başladı. Ali Emre Mamati ise kendisine hız sınırında gittiğini söyledi.

Bunun üzerine motosikletli, Mamati'nin aracının camına yumruk atıp, çeşitli yerlerine de tekme attı. O sırada küfretmeye devam eden motosikletli saldırgan, aynayı kırarak hızla uzaklaştı.

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POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Saldırı anı ise Emirhan Sırmacıoğlu'nun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü Ali Emre Mamati, emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis, motosikletin plakasından saldırganın 45 adet suç kaydı olan Emre K. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken araçta ise yaklaşık 77 bin lira hasar olduğu öğrenildi.

'MAHALLEYE GEL ORADA KAVGA EDECEĞİZ'

Olayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ali Emre Mamati, “Biz yolda ilerliyorduk, motorcu arkadan bir anda korna çaldı. Yanımıza yaklaşıp 'hızlı gitsenize lan' dedi. Bizde caddenin gidiş hızına göre ilerliyorduk. Ondan sonsa yanımıza yanaştı. Bizi darbetmeye çalıştı, 'araçtan inin' dedi. Bizde yönümüzü ters çevirip başka alana geçtik.

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Orada giderken tekrardan yanımıza geldi. Aracın camını açmamızı söyledi ve küfürler etti. Bize, 'mahalleye gel orada kavga edeceğiz burada iki kişisiniz, siz bana vuramazsınız' tarzında sözler söyledi. Ondan sonra aracın aynasını kırdı, tekme attı. Sonra biz karakola gidip şikayette bulunduk. Karakolda bize saldıran kişini 45 suç kaydı olduğunu öğrendik. Aracımız bayağı bir hasar aldı. Nereden baksanız 70-80 bin lira hasarı var. En kısa sürede yaptığının cezasını çekmesini bekliyoruz" dedi.