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İstanbul'da yaşandı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi... Kâbus dolu anlar kamerada

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#Taciz#Esenyurt#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 11:34

Esenyurt'ta bir kişi, apartmana gizlenip peşine takıldığı kadına önce yumruk attı sonra da taciz etti. Çığlık çığlığa yardım isteyen kadının o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlice girip saklanan şahıs, kadının dışarı çıkmasını bekledi.

İstanbulda yaşandı Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi... Kâbus dolu anlar kamerada

Bir süre sonra dışarı çıkan kadının peşine takılan şahıs, kadına önce yumruk attı ardından da taciz ettiği iddia edildi. Şüphelinin, apartmandan çıkan kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbulda yaşandı Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi... Kâbus dolu anlar kamerada

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Görüntülerde, kadın apartmandan dışarıya çıktığı sırada, şahsın peşine takılıp kadına saldırdığı ve kadının çığlık atıp yardım istediği anlar yer aldı. Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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İstanbulda yaşandı Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi... Kâbus dolu anlar kamerada

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#Taciz#Esenyurt#İstanbul

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