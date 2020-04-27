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Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR / DHA 
Haber Giriş: 27.04.2020 - 09:01,Son Güncelleme:

İstanbul'da yasak kalktı, araçlar yola çıktı

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Dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı. Dört günlük yasakta İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'leri buldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde işe gidenler yola çıktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yollar, yasağın kalkmasının ardından normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'lere kadar çıktı.

İstanbulda yasak kalktı, araçlar yola çıktı

İstanbulda yasak kalktı, araçlar yola çıktı


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