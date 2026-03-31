İstanbul'da yasak aşk iddiasıyla korkunç cinayet: Otomobilde katletti | Kayınpederden geline uyarı telefonu: Seni de beni de öldürebilir

Haberin Devamı

Esentepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde 30 Mart saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobil içerisinde bir kişinin başından vurulmuş bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araçta bulunan kişinin Erdal Kökyayan olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kökyayan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, cinayetin ardından otomobilden inerek kaçan şüpheliye ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin indiği aracın geri geri kayarak kaza yaptığı görüldü. Görüntülerin izini süren ekipler, kaçan kişinin İhsan C. olduğunu tespit etti. Polis, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde düzenlediği operasyonla İhsan C.’yi yakaladı. Olay sırasında araçta bulunan akrabası Hasan C.’nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2’ye yükseldi.

Haberin Devamı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan İhsan C.’nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, “Onunla buluşup bir konuda görüşmek istediğimi söyledim. Otomobille gelip beni aldı. Yolda akrabam olan Hasan C.'yi de yanıma çağırdım. Yolda eşimin işyerine doğru gitmesini istedim. Orada bir anda silahı çıkartıp ateş ettim" dediği öğrenildi.

HERHANGİ BİR BAĞLANTI BULUNAMADI

Polis soruşturmasında, öldürülen Erdal Kökyayan ile İhsan C.’nin eşi H.C.’nin birbirlerini tanımadıkları ve aralarında herhangi bir bağlantı bulunmadığı tespit edildi. Öte yandan, İhsan C.’nin babasının olay günü H.C.’yi arayarak, “Bu yine kafayı yedi. Yanına silah aldı çıktı. Seni de beni de öldürebilir, dikkatli ol" diyerek uyardığı öğrenildi. Daha önce uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak gibi suçlardan 7 kaydı bulunan İhsan C., olay sırasında yanında bulunan Hasan C. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı