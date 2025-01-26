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İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 6 adrese eş zamanlı baskın

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#Yasadışı Bahis#Operasyon#İstanbul
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 6 adrese eş zamanlı baskın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahisle mücadele' kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul'da 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Yasa dışı bahis' olarak bilinen '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılmasına aracılık eden şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'un Esenyurt, Beyoğlu, Esenler, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik silah, 1 tabanca, 8 fişek, 4 muhtelif banka kartı, 4 hard disk, yasadışı bahis için kullanılan 10 bilgisayar, 18 telefon ve 21 SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Yasadışı Bahis#Operasyon#İstanbul

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