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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 7 gözaltı

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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 7 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 7 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya’da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 6'sı ile bu şüphelilerle hareket ettiği belirlenen 1 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 cep telefonunu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 harddisk, 6 flash bellek ve 1 tabanca ile 7 bin 880 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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