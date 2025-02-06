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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

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#Yasa Dışı Bahis#İstanbul#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:45

İstanbul’da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılar, panel sisteminin bulunduğu ve "finans evi" olarak kullanılan Zeytinburnu’ndaki bir sitede 2 farklı adreste yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Zeytinburnu'ndaki bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını ve panel sistemlerinin kurulduğunu tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 3 dizüstü bilgisayar ile 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonun devamında aynı sitenin farklı bloğunda aynı suçun işlendiğini tespit eden ekipler, buradaki adreste de 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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#Yasa Dışı Bahis#İstanbul#Operasyon

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