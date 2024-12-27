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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

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#Yasa Dışı Bahis#İstanbul#Operasyon
İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 12:03

İstanbul'da düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerine ait bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi.

8 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.

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İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

 

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#Yasa Dışı Bahis#İstanbul#Operasyon

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