İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

76,2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

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Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, 10 Temmuz günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 52 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.