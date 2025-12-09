×
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 11:33

İstanbul'da "Showbahis.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde, 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “showbahis.comö isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

MASAK rapor ve analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı ve bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin liralık işlem hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturmanın devamında, yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 üyeden oluşan hiyerarşik düzen tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE; 17 ADRESE OPERASYON

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 11 araç, 3 taşınmaz ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiye ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.

