İstanbul’da yarıyıl tatili yoğunluğu

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İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle yurtiçine ve dışına seyahat edecekler, çocuklarının karnelerini almasının ardından havalimanlarına ve otogarlara akın etti. İstanbul Havalimanı’nın terminal girişlerinde, kontrol noktalarında ve pasaport kontrolünde kısa süreli kuyruklar oluştu. İGA ekipleri, polis ve diğer ilgili birim çalışanları, yoğunluğun azaltılması için önlem aldı. Yarıyıl tatili ile umreye giden yolcuların aynı saatlerde İstanbul Havalimanı’na gelmesiyle dün öğlen saatlerinde başlayan yolcu yoğunluğunun, hafta sonunda da devam etmesi bekleniyor. İstanbul Havalimanı’ndan dün 1426 sefer ile 225 bin 891 yolcu seyahat etti.

Havalimanına gelen Pınar Özer, yarıyıl tatilini kızlarıyla ailesinin yanında Balıkesir’de geçireceklerini belirterek, “Yarıyıl tatili olması nedeniyle çok mutluyuz. Hem biz hem de çocuklar ara vermek istiyor. Çok ders çalıştık bu dönemde. 15 gün kadar Balıkesir’de olacağız, sonra tekrardan aynı tempo ile devam edeceğiz” diye konuştu.

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Büyük İstanbul Otogarı

OTOGARLAR DA KALABALIK

Dün öğle saatlerinden itibaren Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda da hareketlilik başladı. Vatandaşlar tatili yakınlarının yanında geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rezervasyonunu daha önceden yaptığı için bilet sıkıntısı yaşamadığını belirten Nilüfer Atilla Aksay, “Tatil başlar başlamaz anneannesinin yanına ve Bursa’ya düğüne gidiyoruz. 10 gün orada kalacağız. Önceden rezervasyon yaptığım için bilet alırken bir sıkıntı yaşamadım” dedi.

Mensude Yavuz, “Karneleri aldık. Edirne’ye gidiyoruz. Okul açılmadan önce geleceğiz” diye konuştu.

KIRIKKALE’DE TRAFİK KİLİTLENDİ

- 43 ilin geçiş noktası olan “kilit kavşak” Kırıkkale’de trafik yoğunluğu oluştu. Akşam saatlerinde başlayan yoğunluk, özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kayseri-Kırıkkale karayollarında etkili oldu. Yoğun trafik, dron ile havadan görüntülendi ve kayıt altına alındı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun araç trafiği bir süre etkili olduktan sonra normale döndü.