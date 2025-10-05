×
İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Toplu Taşıma#Kurtuluş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 10:52

Yarın İstanbul'un kurtuluşunun 102. yıl dönümü... İETT'den yapılan açıklamada kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanacağı duyuruldu. Bazı hatlar ise uygulamadan istisna tutuldu.

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

İSTİSNA HATLAR

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir.

