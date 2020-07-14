İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? İşte 15 Temmuz'da kapatılacak yollar ve alternatif yol güzergahları

15 Temmuz'da kapalı tutulacak yollar, İstanbul'daki araç sürücülerinin gündemine geldi. 15 Temmuz alternatif yol güzergahlarına göre hareket edecek olan sürücüler, yarın kapalı olan yolların listesini öğrenmek istiyor. Yapılan açıklamaya göre, yarın Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine araç geçişine izin verilmeyecek.

15 TEMMUZ'DA (YARIN) HANGİ YOLLAR KAPALI?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinliklerden dolayı yarın saat 19.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar, Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine araç geçişine izin verilmeyecek.

ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise, Üsküdar Sahilyolu istikametinde Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Reşadiye Sokak ve Hür Sokak kullanılacak.

Beykoz istikametine gitmek isteyenlerin kullanabileceği alternatif yollar ise Güzeltepe Caddesi ve Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi olacak.

İETT otobüsleri ve büyük araçlar alternatif yol olarak Çengelköy Caddesi, Güzeltepe Caddesi, Beynun Akyavaş Caddesi, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Kaldırım Caddesi, Rasathane Caddesi, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi ve Sadri Alışık Caddesini Takiben Sahil yolunu kullanabilecekler.