İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapanacak

Güncelleme Tarihi:
Açıklamada, 29 Ekim 2026 Perşembe günü, saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kapanacak yollar (Saat 05.45-program bitimi):
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı
Alternatif güzergahlar:
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D100 Karayolu,
- O-3 Hal Yolu