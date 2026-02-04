×
İstanbul'da yapılan operasyonlarda 242 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Akaryakıt Kaçakçılığı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 09:32

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılığına yönelik 2026 yılının ilk üç ayında düzenlenen operasyonlarda 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk üç haftasında Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

 

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplam 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 3 araç muhafaza altına alındı. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

KAÇAK AKARYAKIT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen akaryakıt üzerinde yapılan incelemelerde, petrol türevlerinden olan madeni yağların geri dönüşümünden elde edildiği, motorine benzer özellik taşıyan ve halk arasında '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında kaçakçılık suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

