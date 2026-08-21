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İstanbul'da yankesicilere operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Yankesicilik#Toplu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 08:31

İstanbul’da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında “yankesicilik” yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbulda yankesicilere operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin çalışmasında, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi.

İstanbulda yankesicilere operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

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Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

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İstanbulda yankesicilere operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul#Yankesicilik#Toplu Taşıma

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