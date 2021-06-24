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Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Doğan GÜNDOĞDU/ İstanbul, (DHA)- AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yanı başımızdaki tehlike! Tedirgin eden görüntüler geldi

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Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj(deniz salyası), Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor. Şile'de toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

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  • Tedirgin eden müsilaj görüntüleri geldi
  • Tedirgin eden müsilaj görüntüleri geldi
  • Tedirgin eden müsilaj görüntüleri geldi
  • Tedirgin eden müsilaj görüntüleri geldi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor. Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor.

Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

İstanbulda yanı başımızdaki tehlike Tedirgin eden görüntüler geldi

Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.

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Bilim insanları ilk kez Marmara’nın en derin noktasında müsilaj tabakasını inceledi
Bilim insanları ilk kez Marmara’nın en derin noktasında müsilaj tabakasını inceledi

İSTANBUL'DA MÜSİLAJ TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Maltepe ve Bostancı sahilindeki temizleme çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Kadıköy Kurbağalıdere'de de Bakanlığa bağlı ekipler müsilaj temizliği yapıyor.

Marmaradan temizlenen müsilaj miktarı belli oldu
Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı belli oldu

Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde İBB ve Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor.

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Marmaranın diplerindeki müsilaj analizinin ilk sonuçları geldi
Marmara'nın diplerindeki müsilaj analizinin ilk sonuçları geldi

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