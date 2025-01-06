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İstanbul'da yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İstanbul Havalimanı#Goril
İstanbulda yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 12:56

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu. Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İstanbul Havalimanı#Goril

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