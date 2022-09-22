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İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 65

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#Trafik#İstanbul#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 09:18

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda ve Ataşehir'de trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 65


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 65 olarak ölçüldü.

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#Trafik#İstanbul#Hava Durumu

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