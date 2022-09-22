İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 65

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise zor anlar yaşadı.



