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Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi!

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İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi!
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İstanbul'da etkisini artıran yağmurla birlikte trafik adeta kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış için bugün sarı uyarı verildi. Beklenen sağanak şeklindeki yağış akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 18.25'te yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

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