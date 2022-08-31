İstanbul'da yağmur trafiği

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda da saat 16.30 itibariyle etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte D-100 karayolu Kadıköy ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yağışın da etkisiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 17:25'te yüzde 56’ya ulaştı. Gece boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hem ana hem de ara arterlerde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.