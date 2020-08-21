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DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından, gökkuşağı çıktı. İstanbul Boğazı üzerinde beliren gökkuşağı, büyüleyici görüntüler oluşturdu.

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