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İstanbul'da yağmur ne zamana kadar devam edecek? İşte Meteoroloji'den son bilgiler

#Hava Durumu#Meteoroloji
İstanbulda yağmur ne zamana kadar devam edecek İşte Meteorolojiden son bilgiler

İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Pek çok vatandaş da bu yağmurların ne zaman kadar etkisini sürdüreceğini merakla araştırıyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zamana kadar devam edecek?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

İstanbulda yağmur ne zamana kadar devam edecek İşte Meteorolojiden son bilgiler

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