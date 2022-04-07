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İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak? Meteoroloji'den uyarı geldi

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul#Yağmur
İstanbulda yağmur ne zaman başlayacak Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra saat 16:00 sıralarında da il genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul#Yağmur

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