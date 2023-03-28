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İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı

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#Meteoroloji#İstanbul#Yağmur
İstanbulda yağmur etkili olmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 03:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin bazı ilçelerinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, sokağa çıkanları da hazırlıksız yakaladı. Yağmur kent genelinde sürüyor. 

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre; Salı gününden itibaren İstanbul'da, güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

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#Meteoroloji#İstanbul#Yağmur

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