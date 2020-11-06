İstanbul'da yağmur etkili oldu

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da çantalarını başlarına tutarak yürümeyi tercih etti. Taksim Meydanında ise birçok kişi yağmura rağmen spor yapmaya devam etti.

Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı.