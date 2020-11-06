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Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yağmur etkili oldu

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İstanbul'da yağmur etkili oldu
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İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Taksim'de işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da çantalarını başlarına tutarak yürümeyi tercih etti. Taksim Meydanında ise birçok kişi yağmura rağmen spor yapmaya devam etti.

İstanbulda yağmur etkili oldu

Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı.

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