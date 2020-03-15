İstanbul'da yağmur devam edecek mi? Hava yarın nasıl olacak? 16 Mart il il hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya'nın yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, İstanbul'da aralıklı yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. İşte, 16 Mart Pazartesi Türkiye geneli il il hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyon çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in İç kesimleri ile yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir (4 ila 12 derece) derecede olmak üzere Ülkemiz genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı ve güney yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in İç kesimleri ile yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile K. Maraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yarından (Pazartesi) itibaren, Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri,İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Trakya'nın yüksek kesimleri ile bu gece saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EDİRNE 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

İZMİR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

KÜTAHYA 0°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

UŞAK 3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller yöresi, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yarın zamanla Göller yöresinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra K. Maraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinde doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, yarın zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimleri ile yarın zamanla güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yarın karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS 0°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürükltülü sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BAYBURT -1°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutu, bu akşam saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıkklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yarın gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yarın gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı